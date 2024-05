Facianın eşiğinden dönüldü! İki yolcu uçağı apronda çarpıştı

Japonya'da iki uçağın kanatlarının çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü. Japon Hava Yolları'na (JAL) ait iki yolcu uçağının kanatlarının aprona giriş-çıkış sırasında kanatları çarpıştı.Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'na yapılması planlanan 503 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği aktarıldı.Kazaya karışan Airbus A350-900 tipi iki uçakta maddi hasar meydana geldiği, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.KAZALAR ARTMAYA BAŞLADIJaponya, 2 Ocak'ta yaşanan ve dünya kamuoyunu sarsan uçak kazası ile gündeme gelmişti. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı.Kazada deprem bölgesine yardım malzemeyi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 16 Ocak'ta ise Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağının New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir diğer uçakla çarpıştığı kamuoyuna yansımıştı. Kazada yaralanan olmamıştı.