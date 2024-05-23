Ev sahibi şoke oldu! Fare kapanına metrelerce uzunlukta yılan takıldı

Olay Palu ilçesine Hasbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev halkı fare için yapıştırıcı tuzak kurdu. Akşam saatlerinde tuzağa bakan aile, fare için koyulan yapıştırıcı tuzağına yaklaşık 2 metrelik bir yılanın yakalandığını gördü.Ev sahipleri yılanı bulunduğu yerden çıkarıp tekrar doğaya bırakırken, başlarına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, doğaya salındı.Olay saat 09.30 sıralarında Altınova ilçesi Ayazma köyünde meydana geldi. Gelen ses üzerine buzdolabını kontrol eden Enes Kopuz, motor kısmına giren yılanı gördü. Kopuz'un ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı çıkararak doğaya saldı.