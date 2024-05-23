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Beyaz Gazete
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Erzurum’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurdu!

Erzurum'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi tartıştığı babasını silahla katletti…

Ekleme: 23.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Erzurum’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurdu!Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde iş merkezinde bulunan ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

Erzurum’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurdu!

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurdu!

Polis M.T.A.'yı gözaltına alırken babanın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Erzurum’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurdu!