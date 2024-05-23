Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 büyükelçiyi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.Beştepe'de bugün güven mektubu takdim törenleri yapılacak ve 3 ülkenin yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını verecek.Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerinden güven mektubuCumhurbaşkanlığı Külliyesindeki güven mektubu takdim töreni, saat 14.00'te başlayacak. Törende ilk olarak Brunei Büyükelçisi, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.Sonrasında ise sırasıyla Somali ve İspanya büyükelçileri, güven mektubunu Erdoğan'a sunacak.Törenlerin ardından büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.