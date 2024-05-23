Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.27 oranında düşüşle 10869 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.27 oranında düşüşle 10869 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.03 oranında düşüşle 15394 puan, sanayi endeksi yüzde 0.68 oranında azalışla 15077 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.03 oranında düşüşle 15394 puan, sanayi endeksi yüzde 0.68 oranında azalışla 15077 puan seviyesinde hareket ediyor.