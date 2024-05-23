Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: “Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor. Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.Portföy tercihleri liranın lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyon sürecine destek verecek. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Sanayi dönüşümüne yeniden odaklanmamız gerekiyor. Programımızın en önemli saç ayaklarından bir tanesi yapısal dönüşümdü.'