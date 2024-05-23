Bakan Fidan'dan AB'ye vize serbestisi çağrısı

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu prensipte mutabığız. Ama bunu daha pratik bir şekilde somut bir şekilde ilerletelim.Bir diğer konu vize serbestliğine gidilmesi... Bu konu uzun yıllardır gündemde olan bir mesele. Kendi içimizde yapılması gerekenleri yapıp AB ile müzakereyi tamamıyla başlatmak.Gerek göç, gerek güvenlik, gerek kovid sonrası dönemde kapasiteyi telafi edemediği için sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bunu da epeydir Avrupalı meslektaşlarımızla müzakere ediyoruz. Başta iş adamlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere hem AB ile birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu yakından görüşüyoruz.