Artvin-Erzurum yolunda heyelan

Artvin'in Yusufeli ilçesi yakınlarındaki Esenyaka köyü mevkiinde bu sabah meydana gelen heyelan Artvin-Erzurum karayolunun kapanmasına neden oldu.Şiddetli yağışların ardından oluşan heyelan, yolun büyük bir bölümünü toprak ve kaya parçalarıyla kapladı.Heyelanın ardından karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.