Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 474 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 2 bin 456 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 053 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 23 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.456,00Satış 2.456,44Alış 3.972,00Satış 4.053,00Alış 7.921,00Satış 8.095,00Alış 15.815,00Satış 16.138,00Alış 2.372,96Satış 2.373,27