Aksaray'da köpek saldırısı: Okul dönüşü kabusu yaşadı...

Olay, saat 13.00 Hacılar Harmanı Mahallesi 5802 Sokak'ta meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi Musa Emre Ayaz, okuldan çıkıp evlerine dönerken inşaatın önünde bulunan kulübede bağlı köpeğin saldırısına uğradı.Sağ ayağından yaralanan Ayaz, çevredekilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisi sonrası Ayaz, polis ekiplerine kendisini ısıran köpeği gösterdi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Köpeğin yapılan kontrollerinde aşılarının olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.