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Beyaz Gazete
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Aksaray'da köpek saldırısı: Okul dönüşü kabusu yaşadı...

Aksaray'da okuldan eve dönerken bir inşaatın önündeki köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Musa Emre Ayaz (16) bacağından yaralandı...

Ekleme: 23.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da köpek saldırısı: Okul dönüşü kabusu yaşadı...
Olay, saat 13.00 Hacılar Harmanı Mahallesi 5802 Sokak'ta meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi Musa Emre Ayaz, okuldan çıkıp evlerine dönerken inşaatın önünde bulunan kulübede bağlı köpeğin saldırısına uğradı.

Sağ ayağından yaralanan Ayaz, çevredekilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da köpek saldırısı: Okul dönüşü kabusu yaşadı...

Tedavisi sonrası Ayaz, polis ekiplerine kendisini ısıran köpeği gösterdi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Köpeğin yapılan kontrollerinde aşılarının olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da köpek saldırısı: Okul dönüşü kabusu yaşadı...