Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı: Yaralı halde çoban bulmuş

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde taksici Yunus Yüksel'i (30), 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç (19), Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.Şüpheli Sevinç'in ilçe merkezinde bulunan taksi durağına giderek konaklamak için pansiyon sorduğu ve durumdan şüphelenen taksicilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Jandarma merkezine götürülen şüpheli Talha Sevinç'in işlemleri sürüyor.Taksici Yunus Yüksel'i (30), bir çobanın yaralı halde bulup ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren eşiyle kısa süre konuştuğunu söyleyen Kübra Yüksel, 'Yunus'un hayati tehlikesi devam ediyor. Kendisi, 'Beni aracıma aldığım sürekli müşterim bıçakladı. Bir anda saldırdı' dedi' dedi.Öte yandan, Yunus Yüksel için Bursa'da görev yapan yaklaşık 400 taksici meslektaşı için metrelerce konvoy oluşturdu. Araçlarına bayrak asan taksicilerin Uluyol Caddesi'nde başlayan konvoyu, Kent Meydanı, Fomara Meydanı, Heykel Sönmez Caddesi ve ardından yine Uluyol Caddesi'nde son buldu.'Birçok takside güvenlik kamerası olmadığından güvenlik sorunu yaşadıklarını belirten Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır, 'Kısa sürede araçlarımıza kamera takılması işlemini netleştirdikten sonra güvenliğimiz daha güzel olacak. Taksilerimiz, bizim evimizdir. Bu olay bugün Bursa'da yaşanıyor, yarın farklı bir ilde yaşanacak. Araçlarımıza takılan kameralar valilik, emniyet gözleminde olacağı için daha rahat hareket edeceğiz. Bugün, hastanede yaralı olarak yatan arkadaşımıza Allah acil şifalar versin' dedi.'22 yıldır geceleri taksicilik yaptığını ve Türkiye'ye kabinli araçların gelmesi gerektiğini söyleyen Sadri Kartepe, ''22 yıldır gece takside çalışıyorum. Dünyanın gelişmiş birçok ülkelerinde, birçok örneği olan taksici ve vatandaşı önemseyen kaliteli hizmet vermemizi sağlayacak olan üretilmiş güvenlik kabinli araçların üretilmesi veya ithal edilmesi için yetkili merceklerle görüşülmesini istiyoruz. Bu tarz, toplumu derinden yaralayan ve bizleri üzen olayların son bulması gerekmektedir' diye konuştu.