  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,84 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Rize'de ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 22.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.