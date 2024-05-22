Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.