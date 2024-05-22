Osman Gökçek'ten CHP'li Ağbaba'ya sert yanıt!

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun günlerdir konuşulan skandal Roma gezisiyle ilgili olarak AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'li Veli Ağbaba'ya sert tepki geldi.Osman Gökçek, 'Ekrem İmamoğlu'nun bir Roma gezisi oldu biliyorsunuz gazetecileri götürdü. Bu götürdüğü uçağın parasını İBB'den ödediniz. Daha sonra orada gazetecilere yemek verdiniz, şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz.' şeklinde konuştu.Gökçek, 'Sizin öncelikli olarak hesap vermeniz gereken durum şu; siz balya balya paraların lastiklenen euroların önce bir hesabını vereceksiniz, ondan sonra kalkıp bize tasarruftan bahsedeceksiniz.' dedi.Konuşmasını sürdüren Gökçek, 'Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'a para taşıma işlemlerini yaptırdınız. Balya balya paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürüydü. Bize ahlaktan bahsedecek olanlar annelerini, kardeşlerini, teyze oğullarını sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyorsunuz. Siz kimsiniz de bize ahlakı öğreteceksiniz. İBB'yi 173 milyar TL borca sokanlar, bize kalkmışlar burada tasarruftan bahsediyorlar.'