  • USD: 32,16 - 32,21
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de CİMER'e yapılan yasa dışı bahis şikayeti üzerine 9 zanlı yakalandı

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 22.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de CİMER'e yapılan yasa dışı bahis şikayeti üzerine 9 zanlı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.