Mersin'de CİMER'e yapılan yasa dışı bahis şikayeti üzerine 9 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.