Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma başlattı. Çok sayıda banka hesabı temin eden şahısları 3 ay süren fiziki ve teknik takibe alan polis, yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Belirlenen hesaplarda 276 milyon 64 bin 578 liralık hareket olduğunu saptayan polis, şüphelilere yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyal ile banka, kredi kartı ve kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, Erzurum'a getirildi.