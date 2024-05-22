Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Başakşehir’de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi içerisindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alev ve dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yanan işyeri ve ekiplerin soğutma çalışması dron ile havadan görüntülendi.Başakşehirde 3 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olduYangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.