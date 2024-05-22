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Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları güçlü kalmaya devam eden doların etkisiyle gerilemeyi sürdürüyor.

Ekleme: 22.05.2024 - 09:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları güçlü kalmaya devam eden doların etkisiyle gerilemeyi sürdürüyor.

Altın yatırımcıları Fed tutanaklarını bekliyor... Fed tutanaklarında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.

Gram altın 2,496 TL

Çeyrek altın 4,040 TL

Yarım altın 8,106 TL

Cumhuriyet altını 16,626 TL

ONS altın 2,413 dolar