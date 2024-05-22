Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları güçlü kalmaya devam eden doların etkisiyle gerilemeyi sürdürüyor.
Altın fiyatları güçlü kalmaya devam eden doların etkisiyle gerilemeyi sürdürüyor.
Altın yatırımcıları Fed tutanaklarını bekliyor... Fed tutanaklarında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.
Gram altın 2,496 TL
Çeyrek altın 4,040 TL
Yarım altın 8,106 TL
Cumhuriyet altını 16,626 TL
ONS altın 2,413 dolar
Altın yatırımcıları Fed tutanaklarını bekliyor... Fed tutanaklarında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.
Gram altın 2,496 TL
Çeyrek altın 4,040 TL
Yarım altın 8,106 TL
Cumhuriyet altını 16,626 TL
ONS altın 2,413 dolar