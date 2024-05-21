Uçakta türbülans faciası! Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları'na ait Londra'dan kalkan ve şiddetli türbülansa giren uçakta en az bir kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.Singapur'a gidecek Boeing 777-300ER tipi uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a yönlendirildi ve yerel saat 15:45'te indi. Havayolundan yapılan açıklamada, SQ 321 sefer sayılı uçağın toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıdığı bildirildi.Havayolu yetkilileri, yolculara tıbbi yardım sağlamak üzere Taylandlı yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan ek yardımı sağlamak için Bangkok'a bir ekip göndereceklerini de ekledi.Taylandlı yetkililer Suvarnabhumi Havalimanı'na ambulanslar ve acil durum ekipleri gönderdi. Uçuş sırasında tam olarak ne yaşandığı henüz bilinmiyor.