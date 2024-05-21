Trafik magandaları iş başında! Önünü kestiler darbettiler: Saniye saniye kaydedildi...

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde magandalar, kameraya takıldı.Bir otomobil sürücüsü ile kamyonetin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz ederken, otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı. Kamyonette bulunanların, otomobil sürücüsünü taciz ettiği anlarda tesadüfen motosikletli polis ekipleri yoldan geçti.Bu sırada kamyonet otomobil sürücüsünden uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün 'Polisler gelmese adamlar bizi dövecek' dediği duyuldu. Ancak polis ekiplerinin gitmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla kamyonetten inenler otomobil sürücüsüne saldırdı.Çakarlı bir cipten de yardım isteyen sürücü saldırıdan kurtulamadı. Kamyonettekilerin otomobil sürücüsüne saldırdıkları anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.