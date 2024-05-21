MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve SürekliKahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.