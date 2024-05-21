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Beyaz Gazete
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MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 21.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.