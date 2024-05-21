Lisede bıçak dehşeti! 16 yaşındaki iki öğrenci kanlar içinde kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir lise, neredeyse korkunç bir cinayete sahne oluyordu! Henüz 16 yaşlarında olduğu öğrenilen iki lise öğrencisinin bıçaklı kavgası görenleri dehşete düşürdü. Aslında olayın dehşete düşüren tarafı 'çocukların' kavgası değil, bir bıçağın bir çocuğa nasıl ait olabileceği meselesiydi.

Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kourkunç olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. Henüz 16 yaşında olan ikisi de lise öğrencisi M.Ç. ile U.A. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avcılar'daki bir lisede öğrenci olan M.Ç., verdiği ilk ifadede bıçağın U.A.'ya ait olduğunu, kendisine saldırıp yaralayınca bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.