Kurtulmuş’tan Çerkes Sürgünü mesajı

Kazakistan resmi ziyaretine devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ana vatanlarından koparılmalarının 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin hüznünü derinden hissediyorum. Sürgün sırasında hayatını kaybeden masumları rahmetle anıyor, geride kalan torunlarının dinmeyen acılarını paylaşıyorum. İnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız.”