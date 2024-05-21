İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 9 ilde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin MİT desteği ile terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
vİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladığı iddia edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT DESTEĞİ İLE OPERASYON
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MİT desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
8 ŞÜPHELİ FİRARİ
30 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 5'i yurt dışında olmak üzere 8 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MİT DESTEĞİ İLE OPERASYON
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MİT desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
8 ŞÜPHELİ FİRARİ
30 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 5'i yurt dışında olmak üzere 8 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.