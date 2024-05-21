İstanbul Havalimanı tarihe geçti! 6-12 Mayıs'ta Avrupa'nın...

İstanbul Havalimanı 6-12 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 6-12 Mayıs arasında günlük ortalama 1430 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 6-12 Mayıs dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.Rapora göre, söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1430 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1337 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.