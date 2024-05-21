Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

Korkunç kaza dün öğle saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptı. Otomobil, kaldırımı aştı.Yan yoldaki Veysel Başak yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ecerel, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Özkaya ve Yıldız'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.2 arkadaşın cenazesi dün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Akyay'ın cenazesinin Edremit, Ecerel'in ise Havran'da bugün toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan sürücü Özkaya'nın Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatil için yola çıktığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.