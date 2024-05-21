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Beyaz Gazete
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Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel bir yurdun firari eski müdürü yakalandı.

Ekleme: 21.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan, özel sektörde eskiden yurt müdürlüğü yapan M.B'yi yakaladı.

FETÖ hükümlüsü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ​​​​​​​