Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.Helikopterden sağ kurtulan ise olmadı.Kazada; Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.Reisi'nin hayatının kaybetmesinin ardından İran'da cenaze töreni düzenlendi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için yarın İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Cenazeler Tebriz'den Kum'a, oradan da yarın Tahran'a götürülecek. Reisi'nin cenazesi, daha sonra Meşhed şehrindeki İmam Rıza Türbesi'ne götürülecek.Cenazeler, Tebriz'de düzenlenecek tören sonrası Kum kentinde defnedilecek.