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Teleferik faciasında 19 kişiye teleferik soruşturması

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Nisan günü 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 23 saat boyunca 174 kişinin havada mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Ekleme: 20.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Teleferik faciasında 19 kişiye teleferik soruşturmasıAntalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenen ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi kapsamındaki olayla ilgili soruşturmaya 19 isim daha eklendi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer'in de olduğu toplam 19 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

VALİLİK DUYURDU

Antalya Valiliği'nin internet sitesinde de 'Tünektepe Teleferik Kazasıyla İlgili Soruşturma İzni' şöyle:

“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN 19 İSİM ŞÖYLE:

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer

Genel Sekreter Yardımcısı- Eski Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Timuçin

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan

Encümen Üyesi- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ruhiye Sami

Encümen üyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas

Ercümen üyesi- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde Arat

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar

Encümen üyesi- Mali İşler Daire Başkanı Selahattin Artun

Emlak Şube Müdürü Osman Yılmaz

Eski Encümen Üyesi Abdurrahman Yılmaz

Eski Encümen Üyesi Büşra Özdemir

Eski Encümen Üyesi Ramazan Özen

ABB Komisyon Başkanı inşaat mühendisi İbrahim Koşay

ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Hande Balkan Turan

ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Merve Keskin Aktoy

ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Yaman Tandoğan

ABB Komisyon Üyesi makine mühendisi Veli Oğuzhan Akman

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı gerçekleştirme görevlileri Aydın Aslan ve Tolga Güral.