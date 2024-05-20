Teleferik faciasında 19 kişiye teleferik soruşturması
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Nisan günü 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 23 saat boyunca 174 kişinin havada mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenen ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi kapsamındaki olayla ilgili soruşturmaya 19 isim daha eklendi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer'in de olduğu toplam 19 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.
VALİLİK DUYURDU
Antalya Valiliği'nin internet sitesinde de 'Tünektepe Teleferik Kazasıyla İlgili Soruşturma İzni' şöyle:
“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN 19 İSİM ŞÖYLE:
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer
Genel Sekreter Yardımcısı- Eski Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Timuçin
Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan
Encümen Üyesi- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ruhiye Sami
Encümen üyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas
Ercümen üyesi- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde Arat
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar
Encümen üyesi- Mali İşler Daire Başkanı Selahattin Artun
Emlak Şube Müdürü Osman Yılmaz
Eski Encümen Üyesi Abdurrahman Yılmaz
Eski Encümen Üyesi Büşra Özdemir
Eski Encümen Üyesi Ramazan Özen
ABB Komisyon Başkanı inşaat mühendisi İbrahim Koşay
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Hande Balkan Turan
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Merve Keskin Aktoy
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Yaman Tandoğan
ABB Komisyon Üyesi makine mühendisi Veli Oğuzhan Akman
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı gerçekleştirme görevlileri Aydın Aslan ve Tolga Güral.
VALİLİK DUYURDU
Antalya Valiliği'nin internet sitesinde de 'Tünektepe Teleferik Kazasıyla İlgili Soruşturma İzni' şöyle:
“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN 19 İSİM ŞÖYLE:
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer
Genel Sekreter Yardımcısı- Eski Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Timuçin
Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan
Encümen Üyesi- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ruhiye Sami
Encümen üyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas
Ercümen üyesi- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde Arat
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar
Encümen üyesi- Mali İşler Daire Başkanı Selahattin Artun
Emlak Şube Müdürü Osman Yılmaz
Eski Encümen Üyesi Abdurrahman Yılmaz
Eski Encümen Üyesi Büşra Özdemir
Eski Encümen Üyesi Ramazan Özen
ABB Komisyon Başkanı inşaat mühendisi İbrahim Koşay
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Hande Balkan Turan
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Merve Keskin Aktoy
ABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Yaman Tandoğan
ABB Komisyon Üyesi makine mühendisi Veli Oğuzhan Akman
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı gerçekleştirme görevlileri Aydın Aslan ve Tolga Güral.