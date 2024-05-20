Teleferik faciasında 19 kişiye teleferik soruşturması

Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenen ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi kapsamındaki olayla ilgili soruşturmaya 19 isim daha eklendi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel Tuncer'in de olduğu toplam 19 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.Antalya Valiliği'nin internet sitesinde de 'Tünektepe Teleferik Kazasıyla İlgili Soruşturma İzni' şöyle:“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Encümen Başkanı Cansel TuncerGenel Sekreter Yardımcısı- Eski Fen İşleri Daire Başkanı Serkan TimuçinEski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay SarıhanEncümen Üyesi- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Ruhiye SamiEncümen üyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin ElmasErcümen üyesi- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde AratKaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri NarEncümen üyesi- Mali İşler Daire Başkanı Selahattin ArtunEmlak Şube Müdürü Osman YılmazEski Encümen Üyesi Abdurrahman YılmazEski Encümen Üyesi Büşra ÖzdemirEski Encümen Üyesi Ramazan ÖzenABB Komisyon Başkanı inşaat mühendisi İbrahim KoşayABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Hande Balkan TuranABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Merve Keskin AktoyABB Komisyon Üyesi elektrik mühendisi Yaman TandoğanABB Komisyon Üyesi makine mühendisi Veli Oğuzhan AkmanEmlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı gerçekleştirme görevlileri Aydın Aslan ve Tolga Güral.