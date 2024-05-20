TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'a taziye mesajı

Dün öğle saatlerinde eski İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığı ve ekiplerin helikoptere ulaşmaya çalıştığı duyurulmuştu. Bu sabah 07.00'de İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı dahil ekipteki dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.KURTULMUŞ'TAN TAZİYEM MESAJITBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum.' dedi.