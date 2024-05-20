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Sakarya'da korkunç olay! Temel kazısı sırasında bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada elleri ve kolları bağlı bir ceset bulundu.

Ekleme: 20.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da korkunç olay! Temel kazısı sırasında bulunduSakarya'nın Karasu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü bir ceset fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç olay! Temel kazısı sırasında bulundu

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU
Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Sakarya'da korkunç olay! Temel kazısı sırasında bulundu