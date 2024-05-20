Sakarya'da korkunç olay! Temel kazısı sırasında bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü bir ceset fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.