MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirild.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı terörist'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz,Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."