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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirild.

Ekleme: 20.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisizMilli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı terörist'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz,

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."