MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz
MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirild.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı terörist'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz,
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz,
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."