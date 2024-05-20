İzmir’de DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu terör örgütlerine göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan PKK ve FETÖ operasyonlarının ardından DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında DAEŞ yanlısı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik projeli soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamındaki 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs 2024 tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.



9 AYDA 600'ÜN ÜZERİNDE OPERASYON



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Eylül 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında, 9 aylık süreçte terör örgütlerine yönelik 600'ün üzerinde operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam binin üzerinde gözaltı yapıldı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere DHKPC, MLKP ile dini istismar eden DEAŞ'e nefes aldırılmadı. Özellikle Kandil'e bağış kutusu çıkan HDP operasyonu ile DHKP-C ve MLKP terör örgütlerinin finansman ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyon dikkat çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda terör örgütleri son 9 ayda düzenlenen darmaduman edildi.