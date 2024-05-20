İşe giderken kamyonet çarptı: Feci şekilde can verdi

Kaza, saat 07.30 sıralarında Koza Mahallesi mevkiinde TEM Yanyol'da meydana geldi. 44 yaşındaki Bayram Örs, Yangın söndürme sistemleri üzerine hizmet veren bir firmada çalışıyordu. İddiaya göre, 34 HAY 136 plakalı motosikletiyle işe giden Örs'e, Evren Oto Sanayi Sitesi mevkiinde kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir kamyonet çarpıp kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Örs'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Örs'ün iş yerine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenilen kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kısa süreliğine trafiğe kapalı kalan yol, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Örs'ün cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.