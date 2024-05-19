İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Kaza mı sabotaj mı? Olay yerinden ilk görüntüler

Dünyayı sarsan haber, İran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türkiye'nin kaza ile görevlendirdiği Akıncı İHA enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi.Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.Öte yandan, Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, 'Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum.' dedi.İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken 'kaza' geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirmişti.Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ' İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir' derildi.HELİKOPTERİN ENKAZININ YERİNİ AKINCI İHA TESPİT ETTİİran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.Akıncı İHA'nın aktardığı koordinat verilerinin hızla İran makamlarına verilmesiyle kurtarma ekipleri o noktaya sevk edildi. İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise; 'Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi' denildi.Dünyada en çok takip edilen hava aracı oldu. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan Akıncı İHA'nın canlı görüntüleri ilk saatte 4 milyon kişi tarafından izlendi.Akıncı İHA'nın görüntüleri onlarca sosyal medya platformu tarafından canlı yayınlanırken, FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüz binlerce kişi Akıncı İHA'yı takip etti.Canlı görüntünün yayınlanmasıyla birlikte Akıncı İHA, FlightRadar24 uygulamasında 210 bin kişiyle birinci sırada yer aldı.Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.Reisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı.İbrahim Reisi'nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adayların arasında bulunuyordu.