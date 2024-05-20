Bakan Fidan'dan İran'a başsağlığı mesajı

Bakan Fidan, "İran'dan gelen vefat haberleri bizi derinden üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke İran'ın acısını derinden paylaşıyoruz. kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren temas halinde olduk.Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama malesef sonuç bizi derinden üzdü. İran halkının başı sağ olsun" dedi.