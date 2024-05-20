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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları haftaya rekorla başladı! İşte detaylar...

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi altın fiyatlarının haftaya rekorla başlamasını sağladı. ONS altın bu sabah 2.440 dolar ile rekor kırdı!

Ekleme: 20.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı! İşte detaylar...İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi altın fiyatlarının haftaya rekorla başlamasını sağladı. ONS altın bu sabahki işlemlerde rekor kırdı!

Altın yatırımcıları, Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek

Gram altın 2,523 TL

Çeyrek altın 4,085 TL

Yarım altın 8,170 TL

Cumhuriyet altını 16,614 TL

ONS altın 2,449 dolar