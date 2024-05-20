Altın fiyatları haftaya rekorla başladı! İşte detaylar...
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi altın fiyatlarının haftaya rekorla başlamasını sağladı. ONS altın bu sabah 2.440 dolar ile rekor kırdı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi altın fiyatlarının haftaya rekorla başlamasını sağladı. ONS altın bu sabahki işlemlerde rekor kırdı!
Altın yatırımcıları, Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek
Gram altın 2,523 TL
Çeyrek altın 4,085 TL
Yarım altın 8,170 TL
Cumhuriyet altını 16,614 TL
ONS altın 2,449 dolar
Altın yatırımcıları, Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek
Gram altın 2,523 TL
Çeyrek altın 4,085 TL
Yarım altın 8,170 TL
Cumhuriyet altını 16,614 TL
ONS altın 2,449 dolar