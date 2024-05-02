İstanbul’da korkunç cinayet: Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü!

Korkunç olay 30 Nisan günü saat: 16.00 sıralarında Çekmeköy'de Ekşioğlu mahallesinde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Recep Dindi adlı kişiyi araçta öldürülmüş buldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Olay bölgesinde güvenlik kamera çalışmaları yapan Cinayet ekipleri, elinde bir çantayla telaşla kaçan bir şüphelinin görüntülerine ulaştı. Bu şüphelinin olayın katil zanlısı olabileceği ihtimali üzerine takip derinleştirildi.Yapılan çalışmalarda şüphelinin kurye işi yapan Muhammet Ali K. olduğu tespit edildi. Bir suç kaydı bulunan şüpheli yapılan çalışmaların ardından şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheli yapılan sorgusunda cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, şüpheli Muhammet Ali K., kumar borcu yüzünden, paraya ihtiyacı vardı.Para bulmak içinde plan yaptı. Plana göre, önce internet üzerinde sahte bir ticari taksi plakası satışı ilanını verdi. Bu sahte ilan satışı üzerine kendisini maktul Recep Dindi aradı.Ticari taksi plakasını satın almak isteyen Recep Dindi, şüpheli ile buluştu. Elde edilen kamera görüntülerinde de, şüpheli maktulü kiraladığı aracına alırken de görüntülendi. Araca yanında getirdiği bir milyon değerinde ziynet eşyası ile binen Recep Dindi, bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası, katil zanlısı Recep Dindi'yi araçta bırakarak ziynet eşyası bulunan çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı.Olaydan sonra silahı ormanlık alana atan şüpheli, gasp ettiği altınları da toprağa gömdü. Yapılan çalışmaların ardından suçunu itiraf eden zanlı, altınları gömdüğü yeri de polislere gösterdi. Yapılan kazıda gasp edilen altınlarda bulundu. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.