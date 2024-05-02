Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte açılışına katıldığı Özbekistan'da 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun genel oturumunda değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirterek, bu dönüşümlerden güzel sonuçlar alındığını ve bunun Özbekistan'ın gelecekteki başarısına yönelik güveni artırdığını ifade etti. Geleceğe dönük olumlu sonuçlar alındığında yatırımların da Özbekistan'a yöneleceğini belirten Yılmaz, Orta Asya'nın dünya tarihinde kendi yerine sahip bir bölge olduğunu, bir noktada başlayan reformların tüm Orta Asya'ya sirayet edeceğini kaydetti.Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacağını bildiren Yılmaz, belirlenen mevzuat ve yol haritalarının da yatırımcılara diyalog yoluyla verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi. Reformlar ve dönüşüm konusunda Özbekistan'ın gerekli bütün koşullara sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in güçlü siyasi iradesiyle, ikinci nesil reformların başladığını, yol haritalarının oluşturulduğunu ve 2030 yılı stratejisinin ortaya konduğunu belirtti.'HEM ÖZBEKİSTAN HEM DE BÖLGEMİZ AÇISINDAN YATIRIM POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRDİK'Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:'Açılışını Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in yaptığı, 93 ülkeden yaklaşık 2500 yabancı katılımcıyla gerçekleşen 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılarak hem Özbekistan hem de bölgemiz açısından yatırım potansiyellerini değerlendirdik. Özbekistan'ın reform sürecinden başarılı sonuçlar aldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu reformlar, ileride Özbekistan'a yönelik güveni arttıracak, bölgesinde yatırımlar açısından bir cazibe merkezi haline getirerek tüm Orta Asya'ya sirayet edecektir. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun başta Özbekistan ve tüm Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen forumda emeği geçenleri kutluyorum. İki günlük programlarımızda bizlere ev sahipliği yapan Sayın Mirziyoyev başta olmak üzere tüm Özbek yetkililere şükranlarımı sunuyor dost ve kardeş Özbek halkına muhabbetlerimi iletiyorum.'