Slovakya Başbakanı Robert Fico 'hayati tehlikeyi atlattı'

59 yaşındaki Fico, Çarşamba günü Handlova kentindeki bakanlar kurulu toplantısı çıkışında vurularak ağır yaralandı. Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fico'ya uygulanan tedavinin “meyve vermeye başladığını' duyurdu. Kalinak, Fico'yu tedavi eden sağlık personelinin “mucizeyi” gerçekleştirdiğini ve başbakanın artık hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Başbakan yardımcısı, Fico'nun halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü de ekledi. Doktorları Fico'nun önümüzdeki birkaç gün içinde başkent Bratislava'ya götürülmesinin mümkün olmadığını açıkladı.Fico, Çarşamba günü bakanlar kurulu çıkışında destekçilerini selamlarken yakın mesafeden dört kez vuruldu.Karnından ve kolundan kurşunlanan Fico'nun aldığı yaraların birçok farklı müdahaleyi gerekli kıldığı aktarılıyor. Fico'nun sonuncusu ölü bir dokuyu almak için yapılan bir dizi ameliyat geçirdiği anlaşılıyor. Cinayete teşebbüsle suçlanan zanlı da adliyeye sevk edildi.Mahkeme duruşma tarihine kadar 71 yaşındaki saldırganın tutuklu kalmasına karar verdi. Slovakya basınında, resmi olarak ismi açıklanmayan bu kişinin Levice'de yaşayan Juraj Cintula isimli kişi olduğu yazılıyor. Cintula hakkındaki haberlerde, farklı ideolojiler arasında gidip gelen bir kişi olduğu yazılıyor.İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fico'yu vuran saldırganın tek başına hareket ettiğini ve daha önce hükümet karşıtı protestolara katıldığını söyledi.Saldırı Slovakya'yı daha da kutuplaşmış bir noktaya taşıdı. Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, ülkeye hoşgörü çağrısı yaptı ve muhalefeti ile medyayı nefreti körüklemekle suçladı.Fico, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçimlerde, popülist-milliyetçi koalisyonun liderliğinde Slovakya'da iktidarı yeniden elde etti.Fico'nun başbakan olarak ilk birkaç ayı siyasi açıdan son derece çekişmeli geçti. Ocak ayında Ukrayna'ya askeri yardımı durdurdu. Nisan'da kamu yayıncısı RTVS'yi kaldırma planlarını hayata geçirdi. Son haftalarda binlerce kişi bu kararı protesto etti.Fico, 2018 yılında Jan Kuciak isimli gazetecinin cinayet soruşturması sürecinde başbakanlık görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Nişanlısı ile birlikte öldürülen gazeteci Kuciak, iktidar yolsuzlukları üzerine araştırma yapıyordu. Olay ülkede hükümet karşıtı protestoları tetiklemişti.