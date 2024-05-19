Ne altın ne döviz ne gayrimenkul... Çok hızlı yükseldi yatırımcısına bayram ettirdi: 11 yılın zirvesinde!

Yatırımını gümüşten yana kullanan yatırımcıların yüzü gülüyor.Gümüş bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.Altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aşarak 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.Bir diğer önemli emtia olan altın ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi.Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.400 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi.Gümüş yatırımı altın yatırımına benzer şekilde gerçekleştirilebilir. Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açılabilir. Ya da Kapalıçarşı gibi yerlerden fiziki gümüş alınabilir. Ayrıca, gümüşün de altın gibi külçeleri bulunuyor.Küresel piyasalarda ABD'de faiz indiriminin tarihinin netleşmemesiyle karışık seyir sürerken, uzmanlar 2024 yılın için altın, gümüş ve platin fiyatları için tahminlerini açıkladı. Uzmanlar ons altın için 2 bin 600 doları işaret ederken, gümüş fiyatlarının altını geçebileceğinden söz etti.ROTH Capital Partners'ın baş teknik stratejisti JC O'Hara, "Altın fiyatı şimdi daha yükseğe çıkmaya ve nisan ayında yapılan son yüksek seviyelerden çıkmaya hazır görünüyor. Teknik olarak yukarı yönlü bir fiyat hedefini 2.600 dolar olarak belirleyebiliriz" dedi.Hollanda bankası ING'nin emtia stratejisti Ewa Manthey, bu ayın başlarında yayınladığı araştırma notunda, altın fiyatlarının bu çeyrekte "Fed'in temkinli yaklaşımını sürdürmesi ve jeopolitiğin halihazırda mevcut fiyata dahil edilmesiyle" gevşeyebileceğini kaydetti.