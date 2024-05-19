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Beyaz Gazete
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Aydın'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Aydın'da jandarma tarafından FETÖ'nün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 19.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltıası ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

Tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağlıyorlardı

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları değerlendirilen 12 şüpheli şahıs Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalandı.

Yapılan ev aramaları sonucunda; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.