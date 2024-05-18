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Hatay'da DEAŞ'a darbe: 10 şüpheli tutuklandı

Hatay İskenderun'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 18.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da DEAŞ'a darbe: 10 şüpheli tutuklandıHatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.