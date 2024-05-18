Hatay'da DEAŞ'a darbe: 10 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.