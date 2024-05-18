Felakette bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı açıklandı

ABD'nin dördüncü büyük kenti olan Houston'ı perşembe günü şiddetli yağmur ve saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar vurdu.Kent merkezindeki caddeler patlayan camlarla kaplanırken, devrilen ağaçlar ve elektrik hatları yerleşim alanlarını kirletti.Ulusal Hava Servisi, Cypress banliyösünde bir hortum meydana geldiğini doğruladı.Houston İtfaiyesi, caddelerdeki devrilen ağaçları kaldırmak için harekete geçti.Yetkililer can kaybının 7'ye yükseldiğini açıklarken Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, mobil evine yıldırım düşmesi ve evin alev alması sonucu 85 yaşında bir kadının da hayatını kaybettiğini söyledi.Ayrıca 60 yaşındaki bir adamın, fırtınanın vurduğu bölgenin geniş bir bölümünde elektriğin kesilmesinin ardından oksijen tankını çalıştırmak için kamyonetine gittikten sonra tepkisiz bir şekilde bulunduğu ve öldüğü açıklandı.57 yaşındaki bir adam ise devrilen bir elektrik direğini kaldırmaya çalışırken yere yığıldı ve hayatını kaybetti.Houston Belediye Başkanı John Whitmire, perşembe günü fırtınadan sonra yaptığı açıklamada dört kişinin öldüğünü söylemişti.Petrol ve petrokimya merkezli bir ekonomiye sahip olan ve 2,3 milyon kişinin yaşadığı Houston'daki okullar cuma günü kapatıldı ve zorunlu olmayan çalışanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.