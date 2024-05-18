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Bakan Fidan Pakistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Mayıs tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ekleme: 18.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan Pakistan'a gidecek
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Bakan Fidan Pakistan'a gidecek