Bakan Fidan Pakistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Mayıs tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.