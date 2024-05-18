Bakan Fidan Pakistan'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.