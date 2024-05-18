Aydın’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Yenipazar Kavşağında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, 35 MEL 42 plakalı otomobil ile 09 AGU 741 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle bir araç orta refüje çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.