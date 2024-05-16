Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

6-8 Ekim olayları davası sonuçlandı...Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı.Dava kapsamında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.Figen Yüksekdağ'ın, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 2 yıl hapsine, ayrıca iki ayrı konuşması nedeniyle de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezası almasına karar verildi.Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek suçundan da 3 ay hapis cezası verilen Yüksekdağ'ın toplam cezası 30 yıl 3 ay olurken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası 20 yıla çevrildi.Demirtaş için tutukluluk halinin devamına karar verildi.Demirtaş yargılandığı diğer davada suç işlemeye tahrik etme suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Mahkeme ayrıca Demirtaş'a Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Selahattin Demirtaş toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.Devam eden davada bugün karar açıklandı.