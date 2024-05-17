Sel baskınında can kaybı artıyor! hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda geçen hafta sonu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği, 20 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.Ulusal afet yönetim ajansı BNPB yaptığı açıklamada, kayıp olduğu bildirilen beş kişinin ölü bulunduğunu, dört binden fazla kişinin ise güvenli bölgelere geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. En az 521 ev ve pirinç tarlaları da dahil olmak üzere 31 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğünü belirten BNPB Başkanı Mayjen Thi Suharyanto, hükümetin evleri oturulamaz hale gelen afetzedeler ve afete yatkın bölgelerde yaşayanları güvenli bölgelere yerleştireceğini söyledi.Hafta sonu yağan şiddetli yağmurlar ani sellere ve toprak kaymalarına neden olurken bölgedeki aktif volkanlardan akan laflara karışarak soğuk çamur akıntılarının oluşmasına neden oldu. Felaketten üç ilçe ve bir kasaba etkilenirken Lahar adlı bu lav ve çamur karışımının geçen aralıktan beri lav püskürten Marapi Volkanı'ndan geldiği belirtiliyor. Şu ana kadar volkanın püskürttüğü lavlardan dolayı 20 kişi hayatını kaybetti.