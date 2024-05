Rekabet Kurumu’na uluslararası ödül!

Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması’nın 2024 yılı kazananlarından biri de Rekabet Kurumu oldu.

Rekabet Kurumu, 2024 yılı Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nda ödüle layık görüldü.Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nın 2024 yılı kazananlarından biri de Rekabet Kurumu oldu. Rekabet kurumlarının, sektör düzenleyicilerin ve sivil toplum örgütlerinin rekabeti teşvik etmedeki önemli rolünü vurgulayarak rekabet savunuculuğuna dair başarı hikâyelerini paylaşmalarını amaçlayan bu yarışma, her yıl farklı konu başlıklarında düzenlenmektedir.Rekabet Kurumu, yarışmaya, bu yılın konularından biri olan 'Savunuculuk yoluyla sanayi politikalarına rekabetin entegrasyonu' başlığı altında, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin piyasalarda yaratabileceği rekabet sorunlarına yaptığı müdahalelere ilişkin çalışmasıyla katılarak ödüle layık bulunmuştur.Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu, Şubat 2023'teki yıkıcı depremin ardından, yerel paydaşlarla iletişime geçerek iyileşme çabalarını geciktirebilecek rekabet sorunlarını daha iyi anlamaya çalışmıştır. Bu süreçteki önemli paydaşlar arasında bulunan bölgesel kalkınma ajansları ile ticaret ve sanayi odaları ile doğrudan iletişim kanalları kurularak rehberlik sağlanmış ve bu şekilde rekabeti engelleyici uygulamaların önlenmesi amaçlanmıştır. Alınan geri bildirimlerin ardından, olası rekabet sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemek amacıyla hala devam eden bir sektör incelemesi başlatılmıştır.Söz konusu faaliyetler, özellikle inşaat ve sağlık gibi iyileşme için kritik sektörlere odaklanan soruşturmaların başlatılmasına da ön ayak olmuştur. Örneğin, bölgedeki bazı çimento üreticilerinin kendi aralarında satış fiyatlarını belirlediklerine dair bir soruşturma açılmıştır. Rekabet Kurumunun depremden etkilenen bölgenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlamak ve adil rekabet koşullarını korumak amacıyla sürdürdüğü bu girişimleri, aynı zamanda sosyal/toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilme kapasitesine sahip olduğunu da göstermiştir.16 Mayıs 2024 tarihinde Brezilya'nın Sauípe şehrinde düzenlenen ICN Yıllık Konferansı'nda yapılan ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim edildi. Törene Rekabet Kurumu adına Rekabet Uzmanı Esra Küçükikiz ve Rekabet Uzman Yardımcısı Sebahat Yılmaz katıldı.