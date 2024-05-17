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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 17.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakanlıktan yapılan açıklamada, 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.' ifadeleri yer aldı.


MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi