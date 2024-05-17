Balıkesir'de işe girdikten 5 gün sonra sipariş götürdüğü bir adreste hiç tanımadığı 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında İstanbul Kadıköy'de motokuryeler eylem yaptı. Kadıköy Bostancı'da toplanan çok sayıda motokurye, Bağdat Caddesi'nde geçerek motosikletleriyle Kadıköy meydanına kadar gitti. Burada açıklama yapan motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti. Grup, motosikletlerinin üzerine Ata Emre Akman'ın fotoğrafını yapıştırdı.Grup adına konuşan Fisun Özgeç, 'Bugün Balıkesir'de genç bir kurye dostumuz Ata Emre Akman'ın kurban gittiği cinayeti lanetlemek, kuryelerin maruz kaldığı denetimsiz çalışma koşullarının olağan sonucu haline gelen ölümlere dur demek için ve taleplerimizi haykırmak için bir aradayız. Balıkesir'de eğitimine devam eden cep harçlığını çıkartmak için pakete çıkan genç bir kurye emekçisi Ata Emre, gece mesaisinin kör karanlığında adli sicili kabarık bir serseri tarafından defalarca bıçaklanarak sokak ortasında hunlarca katledildi' dedi.